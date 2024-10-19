ريهام عبد الغفور تروّج لآخر أعمال والدها الراحل

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بوستر مسلسل "نقطة سودة"، المقرر عرضه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المُقبل، والذي يعد آخر أعمال والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ليعيده للظهور على الشاشة مجددًا، بعد رحيله في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023.

وعلقت ريهام عبد الغفور، على بوسترات المسلسل، قائلة: "آخر عمل فني لأبويا حبيبي الله يرحمه ويحسن إليه.. أسألكم الفاتحة والدعاء".

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور، يوم الأحد 3 كانون الأول (ديسمبر) 2023، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، بعد مسيرة فنية ناجحة، بعد تعرضه لحادث سير برفقه زوجته، وأصيبت زوجته ببعض الكدمات البسيطة، حيث وضعها الأطباء تحت الملاحظة.

يُذكر أن ريهام عبد الغفور تعاقدت على بطولة فيلم "برشامة" مع الفنان هشام ماجد لتكون بديلة لنيللي كريم بعد اعتذارها عن الفيلم الذي يُخرجه خالد دياب، وتأليف أحمد زغبي وشيرين دياب ويقوم ببطولته هشام ماجد، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، ويدور حول أشخاص من طبقات مختلفة من المجتمع، يوضعون تحت ضغوط بسبب رغبتهم في تثقيف أولادهم وتحسين أخلاقهم، ونرى تأثير ذلك الضغط فيهم لدرجة الغدر من أجل مصالحهم الخاصة

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