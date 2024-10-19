أحمد حاتم يرد على جدل تأجيل فيلم "الملحد"

حلّ الفنان أحمد حاتم ضيفًا على برنامج "ضيفي"، والذي يقدمه الإعلامي معتز دمرداش، ويذاع عبر قناة الشرق، حيث رد على جدل تأجيل فيلم "الملحد"، والذي كان من المقرر عرضه في السينمات إلا أنه تأجل فجأة، مؤكدًا أنه لا يملك معلومة عن موعد عرض الفيلم، لكنه يتوقع أن هذا العمل سيأتي الوقت الذي سوف يشاهده الجمهور، سواء من خلال السينما أو المنصات.

أضاف: "أعتقد أن الجدل الذي أحدثه العمل جاء بسبب اسمه، لكن الأكيد أنني لن أشارك في عمل يدعو إلى الإلحاد".

وعن مسلسل "عمر أفندي"، الذي حقق به نجاحاً كبيراً وقت عرضه الفترة الماضية أكد أنه كان في البداية فيلمًا عرضه عليه مؤلفه مصطفى حمدي قبل سنوات، إلا أنه فشل أن يخرج للنور، ثم جاءه مخرج العمل عبدالرحمن غزالة، بفكره تحويله إلى مسلسل.

وتابع حاتم، أن المسلسل كان في البداية عشر حلقات وقد تم البدء في تصويره قبل تسويقه، وتم الاستقرار على تقديمه في 15 حلقة.

مسلسل عمر أفندي شارك في بطولته كل من رانيا يوسف وآية سماحة ومحمد رضوان.

أما فيلم "الملحد"، فشارك في البطولة محمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

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