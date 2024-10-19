أحمد حاتم عن فيلم "الملحد": "عمل حساس ومش هعمل حاجة أخجل منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان أحمد حاتم، أنه غير نادم على مشاركته في بطولة فيلم "الملحد" الذي كان مقررًا طرحه الفترة الماضية في دور العرض السينمائي، وأثار اسمه جدلا كبيرا ولم يُطرح حتى الآن.

وقال حاتم في حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي المعروض على قناة الشرق للأخبار: "معظم الجدل اللي عليه أو كله تقريبا من عنوانه، والأكيد إني مش هعمل حاجة أخجل منها أو استعر منها وأندم عليها لإني عاقل وراشد، ممكن نغلط أكيد بس ده عمل حساس جدا وفيه موضوع أنا شايف إنه مهم نتكلم عنه، مش عشان نروج له، أنا مش بتكلم عن المشروع ده ولا الإلحاد عشان أروج له، أنا قناعتي ونيتي إنه علشان العكس، مش ندمان طبعا".

وتابع ردًا على سؤال هل سيتم رفع الحظر عن الفيلم وطرحه للجمهور أم لا؟: "معنديش معلومة أكيدة هيُرفع عنه الحظر ولا لأ، ولكن أقدر أتوقع أكيد هيجيله وقت ويتشاف لإن بقى فيه أكتر من وسيلة لعرض الأعمال الفنية سينما أو منصة، إزاي أو إمتى حقيقي معرفش، أتمنى وقت ما يتشاف يبقى الناس شايفة فيه حاجة كويسة زي ما أنا كنت شايف فيه حاجة كويسة".

وتذكر حاتم كواليس عرض الفيلم عليه من المخرج محمد العدل (ماندو): "موافقتش على طول، المخرج محمد العدل وهو أخ، كلمني وقالي عندي مشروع، وكان لسه عامل مع أستاذ إبراهيم عيسى فيلم (صاحب المقام)، واشتغلنا على الملحد من 2020 و2021، واستشرت ناس مش إني أعمله ولا لأ، لكن اخدت رأيهم في تناول حاجات معينة، وهم أهل ثقة بالنسبالي".

"الملحد" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.