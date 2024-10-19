إقبال جماهيري كبير على تذاكر حفلي هاني شاكر وتامر عاشور في "حديقة الشهيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد حفلا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والفنان تامر عاشور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ إعلان شركة A Music عن فتح شباك التذاكر بشكل رسمي.

وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع هذا الحدث الفني الفريد الذي يتضمن تكريمًا للفنان هاني شاكر يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر، بالإضافة إلى ليلة غنائية استثنائية للفنان تامر عاشور يوم الجمعة 1 نوفمبر، ضمن فعاليات الموسم الثقافي لحديقة الشهيد.

وفي هذا الصدد، صرح مدير عام شركة A Music، المنتج أحمد الخالدي، قائلاً: "نعمل جاهدين لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي سيستقبل جمهورنا، وهناك العديد من التجهيزات التي نتابعها حاليًا لضمان راحة الجمهور، بالإضافة إلى تركيب الإضاءات والشاشات على خشبة المسرح ونظام صوت مميز، كما أن فريق عمل الشركة لا يدخر جهدًا لتقديم الحفلات بشكل مختلف عن أي فعالية أخرى. نحن في كل حدث فني نتحدى أنفسنا لنصنع الفارق دائمًا".

وتوجه الخالدي بالشكر إلى إدارة حديقة الشهيد وإلى نجوم الحفلين، موضحًا:"أولوني ثقة كبيرة أعتز بها وبوجودهم معنا، ونتطلع دائمًا للأفضل".

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