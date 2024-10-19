عبدالله الرويشد يرد على رسالة أصالة نصري له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، على رسالة المطربة أصالة نصري له بعد تعافيه.

وكتب عبدالله الرويشد، عبر حسابه على "إكس": "الله يسلمك أختي الغالية صولا، والله يحفظك من الشر يا رب".

وكانت أصالة نصري وجهت رسالة لـ عبدالله الرويشد، قالت فيها: "مثل الشوق اللي واضح بعيونك لأهلك الكتار وحبايبك الكتار كلنا مشتاقين لك أكتر.. فرحنا بسلامتك واطمنا عليك أنت بخير وتضل بخير وترجع توقف بحفلاتك مثل ما كنت وأحلى، تبتدى عمر جديد معنا الله يحفظك الحمد لله على سلامتك".

وتعرض عبدالله الرويشد، خلال الفترة الماضية لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ثم عاد لمنزله لاستكمال فترة علاجه.

يذكر أن، عبد الله الرويشد هو ملحن ومطرب كويتي من مواليد عام 1961، وأحب الغناء منذ الصغر، وتعلم العزف على آلة العود بفضل شقيقه الملحن محمد الرويشد. وفي عام 1980 أصدر أولى أغنياته والتي حملت اسم "أنا سهران" وعبر مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، طرح قرابة الـ 35 ألبوما منها "مسحور، ليلة عمر، تصور، وينك، آه يا زمن".

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