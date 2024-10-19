"حبة دواء للروح تشفيها".. ماذا قالت أصالة عن أغنيتها "بعض الأحيان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت المطربة أصالة نصري، عن أغنيتها الجديدة "بعض الأحيان" التي طرحت خلال الساعات الماضية على "يوتيوب".

ونشرت أصالة، بوستر الأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هذه الأغنية حفظتها بأوقات صعبة وكانت البلسم لهذا الوقت الصعب.. حفظتها حفظ ناضجة مرق بحياتي من المشاعر أدق تفاصيلها بالحلو واللي ما كان".

وتابعت: "سجّلتها بساعات طويلة وآخر شئ غنيتها مرّة واحدة من غير أي وقفة وتركت اللي سمعتوه مثل ما قولته متسلسل بالشعور مثل ما حسيته غنّيته بفطرة شعوري بمغامرات حنجرتي وعشوائية ذكرياتي بهدوء سيطر عليه عقلي وانفعالات خارجة عن سيطرتي".

وأضافت: "كتير بحب هذه الأغنية وبعتبرها حبة دوا للروح تشفيها بعالم صار أحوج للفن والموسيقى ليفصل ما بين الأهوال .. شكرا سموّ الأمير فيصل بن تركي بن ناصر على إختياري لأداء هذا المشهد الموسيقي الطربي المتماهي كلاما من إبداعك مع لحن من أجمل ما يكون للغالي الملحن الكبير أحمد الهرمي ووزّعها موزّع شاطر وحساس (زيد نديم) بتمنّى هذه الأغنية قدّ ما حبيتها تحبوها".

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