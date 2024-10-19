جلسة تصوير لـ سارة سلامة وسط الأشجار.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير لها وسط الأشجار وأجواء الطبيعة.

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، قمر، الحلوة، زي العسل، جميلة يا سارة، وبعدين في الحلاوة دي".

يذكر أن، سارة سلامة تشارك في مسلسل "نقطة سوداء" بطولة الفنان أحمد فهمي، الفنانة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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