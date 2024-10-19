أصالة تطرح أحدث أغانيها "بعض الأحيان" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة أصالة نصري، أحدث أغانيها الجديدة "بعض الأحيان" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "بعض الأحيان" من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

بعض الأحيان المفارق فيه خير

لين صار اللي تحب ما فيه خير

غلطتي داريت ودللتك كثير

وأنت فسرت اهتمامي انهزام

اعتبر نفسك من اللحظة غريب

انتهى وقت الدلع والاهتمام

كنت غافل يوم سميتك حبيب

إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام

يوم حبي لك ملى كل الجهات

ومعي حققت كل الأمنيات

إنت ما قّدرت مني التضحيات

لين ضيعت الهوى والانسجام

كنت لك مخلص محب ما لك شريك

شايلك في العين ومغمض عليك

وإنت ضيعت المحبة من يديك

لوم نفسك.. ما على قلبي ملام

اقرأ أيضا:

30 صورة من حفل خطوبة منة عدلي القيعي بحضور نجوم الفن

خالد الصاوي يفقد 20 كيلو من وزنه ويحذر من حقن التخسيس: "عملتلي كارثة"