فنان شهير يتقرّب من جينيفر لوبيز فور انفصالها عن بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية عن تواصل المغني الكندي دريك مع النجمة الأميركية جينيفر لوبيز فور علمه بتقدمها بأوراق الطلاق رسمياً من مواطنها الفنان بن أفليك في 20 آب (أغسطس) الماضي.

ونقل موقع In Touch عن مصدر أن دريك (37 عاماً) ولوبيز (55 عاماً) كانا على اتصال منتظم، ويتبادلان مكالمات ورسائل نصية في وقت متأخر من الليل.

وأضاف “المصدر المطلع”: “بمجرد أن قدّمت الأوراق، اتصل بها دريك. كان لطيفاً للغاية، وأخبرها أن بن أحمق للسماح لها بالرحيل، ثم أخبرها بسرعة أنه مستعد وراغب في التدخل وإرضائها”.

ويبدو أن دريك يريد فرصة ثانية مع “جاي لو”، بعد علاقة عابرة جمعتهما بين عامي 2016 و2017. واعترفت جينيفر بأنها كانت “تتسكع” معه، لكنها لم تتعمّق أكثر في تفاصيل علاقتهما.

وأوضح المصدر: “لديهما تاريخهما الخاص، والكثير من الكيمياء؛ لذلك كان ذلك مفيداً حقاً في جعلها تبتسم. كان الحصول على هذا النوع من الاهتمام عندما كانت تشعر بالإحباط هو بالضبط ما تحتاجه. الآن يتبادلان الرسائل النصية كل يوم والأمور تزداد حرارة”.

وأشار إلى أن لوبيز قد لا “تضع دريك في فئة العلاقات لكنه يلبّي احتياجاتها في علاقة عابرة”.