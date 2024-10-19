لطفي بوشناق: الفنان صوت الشعب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان التونسي لطفي بوشناق، خلال لقاءه في برنامج «معكم»، مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة «أون»، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحب، ولكن هناك مواضيع مهمة جدا تستحق أن تثار في أغانينا العربية، مؤكدا أن الفنان هو صوت الشعب ويجب أن يعبر عن الواقع ويكون امتدادا لماض وتعايش لحاضر ورؤية للمستقبل.

وتابع لطفي بوشناق: «الفنان هو انعكاس ومرآة لصوت الشعب والمطرب هو صوت المواطن ويجب أننا منختصرش الفن عن العشق والحب والغدر فقط، وأنا مش ضد الحب، ولكن هناك مواضيع أخرى يجب التعبير عنها للجمهور».

وأضاف أن الأغنية التي قدمها في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية ذكر فيها الموسيقار سيد درويش وقدمها من حوالي 5 أو 6 سنوات، موضحا أن الأغنية كانت تحكي عن وضع الأغنية العربية والمضمون في الأغاني.

وكشف، عن حمله جنسيتين بخلاف الجنسية التونسية، قائلا: «بحمل جنسيتين غير التونسية وأنا أصلي من البوسنة والهرسك وعائلتي في كل العالم، في مصر وفلسطين ومكة، وكانت العائلة موجودة وقت المحرقة الشهيرة والبوسنيين فروا إلى الدول العربية».

وأوضح أن أصل اسم عائلته من البوسنة ويعودون إلى 300 سنة ومعه حاليا جواز سفر بوسني وعمل 3 حفلات هناك، مضيفا: «كلنا في الآخر أولاد أدم وحواء وكلنا بشر والإنسانية تجمعنا ويشرفني أني تونسي».