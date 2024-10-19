“أغلى ما فقدت”.. مروى تُفجع بوالدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية مروى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدتها.

وعبّرت مروى عن حزنها الشديد بقولها: “توفيت والدتي الغالية اليوم، اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، اللهم اغفر لأمي الحبيبة وارفع درجاتها مع الصابرين الشهداء، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين وجميع موتى المسلمين أجمعين”.

يذكر أن آخر أعمال مروى كانت مسرحية “عبد الموجود ع الداون لوود”، التي شاركت فيها إلى جانب الفنانين علاء مرسي، أحمد سلامة، جمال عبد الحميد، وأحمد زهران. المسرحية من تأليف أيمن العوضي، وإخراج حسام الدين صلاح.