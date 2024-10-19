شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: ما زال بداخلي طفلة تلعب مع أحفادي ليومنا هذا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس خلال ندوة تكريم مسلسل "تيتا زوزو" بتليفزيون الخليج 365: لقد منحت أولادي دائمًا وقتي واهتمامي، وأرى أنه من الضروري جدًا أن أستمع إليهم، ودائمًا كنت أؤكد أن الأهم هو أن يجد الأبناء من يستمع لهم، وعندما يسأل الأطفال أي سؤال، يجب أن يتم الرد عليهم، ولا يمكن تجاهل أسئلتهم.

وتابعت إسعاد يونس: هناك مرحلة عند الأطفال تسمى "ليه؟"، وهذه المرحلة تتطلب منا أن نرد على كل سؤال يُطرح، وأنا كنت أجيب على جميع الأسئلة، وحتى اليوم ما زلت أخصص ساعتين في المساء لأستمع إلى أبنائي، واليوم مع أحفادي أيضًا ولأن بداخلي طفلة تستمتع باللعب معهم، فمثلاً حفيدتي تبلغ من العمر تسع سنوات، وما زلت ألعب معها، وأتعلم من جديد، لأن تربية هذا الجيل بالذات لا تأتي مع دليل إرشادي لها أو كما تعودنا من قبل.

‎مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها