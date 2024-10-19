شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فنية لـ صبا مبارك فى 2024 .. بـ 3 مسلسلات وفيلم سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة صبا مبارك نشاطًا فنيًا كبيرًا على مدار عام 2024، والتي تألقت فيه بأكثر من عمل فنى، كما ما زالت تستعد لمشاريع فنية أخرى ممثلة في مسلسل وتر حساس الذى سيعرض الشهر الجارى.

صبا مبارك فيلم و 3 مسلسلات في 2024

شاركت الفنانة صبا مبارك في بداية العام ببطولة مسلسل بين السطور التي تألقت فيه أمام الفنان أحمد فهمى، إذ شكلا معاً ثنائياً ناجحاً استطاع تحقيق نجاح جماهيري كبير خلال فترة عرضه على شاشة قناة ON.

كما تألقت صبا مبارك في شهر رمضان أثناء عرض مسلسل لحظة غضب على منصة WATCH IT ، والذى تصدر التريندات في أغلب أيام عرض العمل على المنصة.

أيضًا شهد العام الجاري عودة صبا مبارك للسينما من خلال فيلم السرب الذى حقق نجاحاً كبيراً، إذ شاركت صبا في الفيلم بدور مختلف لفتاة ليبية وقع في حبها أمير التنظيم التفكيري محمد ممدوح إلا أن قوات الأمن المصرية نجحت في تجنيدها لصالحها وإنقاذها بعدما خطفها التنظيم التكفيري.

على صعيد آخر تستعد الفنانة الأردنية إلى مسلسل وتر حساس الذى سيعرض نهاية الشهر الجاري على قناة ON .