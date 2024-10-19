شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى ونور إيهاب ثنائية شبابية جديدة فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

شكل الفنانان الشابان نور النبوى ونور إيهاب ثنائية فنية جديدة خلال الأشهر الماضية، وذلك بتعاونهما في 3 أعمال متتالية ما بين السينما والدراما، حيث اجتمع الثنائي في فيلم "الحريفة" الذى تم عرضه في يناير الماضى، ويعملان على تصوير الجزء الثاني من الفيلم للعرض قريباً، إضافة إلى تقديمهما مسلسل "6 شهور" للعرض على منصة Watch it الأسبوع المقبل.

فيلم "الحريفة" عُرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى هذا العام وحقق ايرادات غير متوقعة وصلت إلى 76 مليون جنيه، ويعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم: نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم الترك وغيرهم، وظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أما مسلسل "6 شهور" فينطلق عرضه على منصة watch it يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر، ومن بطولة نور النبوى، نور إيهاب، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.