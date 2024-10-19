شكرا لقرائتكم خبر عن "سينما منتصف الليل" يعرض لأول مرة فى بريطانيا بداية من الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعرض الفيلم المصري "سينما منتصف الليل" كتابة وإخراج مازن لطفي، بمهرجان lift off filmmaker sessions November 2024، والذي سيقام في الفترة من 21 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، ببريطانيا.

وقال مخرج الفيلم مازن لطفي لليوم السابع أن الفيلم هو تجربته الثاني للأفلام الروائية الطويلة بعد فيلم" ابنتي" وتدور فكرته حول مخرج يرى يوميا كوابيس بعد منتصف الليل بشكل متكرر إلى أن يبدأ في ملاحظة تفاصيل في كوابيسه تجعله ينتظر رؤيتها كفيلم جديد يصدر في السينما.

والفيلم بطولة كلاً من مصطفى خيار، محمد أدهم، سري النجار، محيي ضرغام، محمد شوقي، رغدة جلال، ناجي شحاتة، مريم حاتم، هشام زكرى، لوجين خالد، نهال أبو زيد، رضوى حجازي، وائل العوني، رفا الخطيب، تصوير مازن لطفي، موسيقى بيتر نيرمر، كتابة وإخراج مازن لطفى.



فيلم سينما منتصف الليل فيلم سينما منتصف الليل