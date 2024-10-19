شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الفيلم تعرض ألوان الشر بالمركز الثقافي الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض جمعية الفيلم ضمن نشاطها الأسبوعي الفيلم البولندي "ألوان الشر" في المركز الثقافي الروسي الساعة السابعة مساء اليوم السبت، الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ لوكاس م. ماسييسكي واخراج أدريان بانيك، وإنتاج بولندا 2024.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول العثور على جثة فتاة على شاطئ مدينة (تريسيتي) البولندية، يتعاون المدعي العام (ليوبولد بيلسكي) مع والدة الضحية من أجل البحث عن الحقيقة والإيقاع بالجاني.

ومن جانبه صرح مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم بأن التعاون بين جمعية الفيلم والبيت الروسي مستمر في ظل الدعم الأدبي الذي يقدمه المركز الروسي بتقديم عرضين في الشهر لجمعية الفيلم وقدم عبد السميع الشكر لإدارة المركز علي هذا التعاون المستمر.

في حين رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بهذا التعاون مؤكدًا أن جمعية الفيلم من أهم المؤسسات السينمائية في مصر ونحرص على مواصلة التعاون المشترك.



ألوان الشر