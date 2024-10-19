شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: افتقدت نقد أبويا على شغلي مع كل عمل بقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نسمة محجوب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أكثر ما افتقدته بعد وفاة والدها دكتور علاء محجوب قائلة: "دور بابا بدأ لما قررت احترف الغناء يعني هو جيه في النص التقيل والأهم أكثر كمان، وأكثر حاجة افتقدتها مع رحيله كانت انتقاداته، أبويا مكنش بيعجبه حاجة تقريبًا طول الوقت عنده مشكله مع الحاجات ويقعد يقول تعليقات".

وأكدت محجوب قائلة: "دلوقتى بعد وفاته مفيش حد حاسة أن هو عنده النقد العاري تمامًا من المجاملات، حتى لو النقد غلس، وده مهم لأن أبويا كان شخص مهتم وعايزني دايمًا أحسن واحدة، أنا عارفه أنه فخور بيا وكان عايزنى دايمًا في أحسن صورة ودائمًا يتباهى أن بنتي عملت وبنتي سوت".

وتابعت محجوب: "أبويا دايمًا كان بيتكلم معايا بصراحة جدًا، ومش فاكرة حاجة مثلاً بجد علمت معايا يعني لدرجة أنها ضايقتني بس كده هو عمومًا كان بيحاول يخليني دائمًا زي ما تقولي كده في الحتة المختلفة والمحافظة على شكلها".

فى سياق متصل قدمت المطربة نسمة محجوب ليلة طربية خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلالها عددا من أغانيها منها "هتقولى إيه وكل شمس ليها ظل ومستغربة والوقت يعدى"، كما غنت باللغة الإنجليزية، وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية ألف ليلة وليلة وللراحلة وردة أغنية بتونس بيك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت نسمة محجوب أغنية عابر سبيل، وقالت أنا حابة أغني الأغنية دي النهارده، لأن في عز اللي بتمر به الشعوب العربية، كل واحد قادر يعبر بطريقته الخاصة، وأنا بعبر بالأغنية دي.

وحرصت المطربة نسمة محجوب خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية على تقديم ميدلي لأغاني فيروز منها سهرالليالي ونسم علينا الهوى، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنت اعتزلت الغرام لماجدة الرومي، وبدأت حفلها بأغنية يا محروسة.