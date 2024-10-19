شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزى شقيق ياسمين صبري في فيلم الأرض السودا مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

يجسد الفنان الشاب أحمد غزى دور شقيق ياسمين صبرى خلال أحداث فيلم الأرض السودا للنجم كريم عبد العزيز والذى انطلق تصويره مؤخراً للعرض في 2025، ويشارك في بطولة العمل إياد نصار ومريم الجندى وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة، والفيلم من إخراج بيتر ميمى.

ويجتمع بيتر ميمى وكريم عبد العزيز في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سويًا فيلم "بيت الروبى" الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمع بيتر وكريم بعدما تعاونا فى 3 مسلسلات أيضًا هي "الاختيار" الجزء الأول والثانى و"الحشاشين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى فى فيلم "الأرض السودا"، بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه ضمن سلسلة أفلام المستضعفين التي قرر بتير تقديمها بعد فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز والذى عرض عام 2021، ولكن لم يتم تنفيذ مشروع "دليلة" حتى الآن، والذى تجسد ياسمين في الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

وفى سياق متصل صور أحمد غزي عددًا من مشاهده خلال أحداث مسلسل "مملكة الحرير" مع المخرج بيتر ميمى أيضًا والمقرر عرضه على منصة watch it خلال الفترة المقبلة، ويشارك غزي في البطولة إلى جانب كريم محمود عبد العزيز والفنانة أسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.

كما يواصل أحمد غزى تصوير الجزء الثانى من فيلم الحريفة والذى يحمل اسم الريمونتادا، حيث يشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب نور النبوي وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم الترك، وظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، ومن تأليف إياد صالح.