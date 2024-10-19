شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يختتم حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "هقول عادى" والان مع تفاصيل الخبر

اختتم النجم تامر عاشور حفله الغنائي الذي أقيم بـ دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بأغنية "بقول عادي"، بعد وصلة من الأغاني الرومانسية والحزينة، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير معه.

وبعد الحفل حرص تامر عاشور على توجيه الشكر إلى الجمهور، قائلا: "منتظركم بكرة"، فضلا عن توجيه الشكر إلى الفرقة الموسيقية.

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لـ تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقى الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقي العربية الـ32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الإيقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.