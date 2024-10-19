شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يغنى "قولوا سماح" مرتين بناء على طلب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم تامر عاشور وصلة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل الجمهور، خلال حفله المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، أبرزها أغنية "قولوا سماح"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وطالبوا بها مرة أخرى، ليوافق تامر ويغنيها مرة أخرى، وقيامه بالتصفيق لهم.

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لتامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقي الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقى العربية الـ32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الإيقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.