شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بدرية طلبة خلال حفل افتتاح الدورة 5 من مهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل مساء اليوم في قصر ثقافة الأنفوشي وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

وأعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم لعدة اسباب، الأول لأنه جاء من أكاديمية الفنون هذا الصرح العظيم، والسبب الثاني لأن التكريم جاء من مهرجان مسرحي والمسرح شهد جزءا كبيرا من حياتي، والسبب الثالث لأن هذه الدورة تحمل اسم النجم الكبير والمبدع دائما كريم عبد العزيز، والسبب الرابع لأن التكريم جاء في الإسكندرية مدينتي العظيمة التي شهدت أهم أيام حياتي، واعذروني لأني خجولة جدا في مثل هذه المواقف.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عددا من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان.