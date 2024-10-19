تحت شعار "كامل العدد".. 30 صورة من حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

شهد حفل الفنان تامر عاشور الذي يقام مساء الجمعة في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حضور جماهيري كبير بقيادة المايسترو سعيد كمال تحت شعار "كامل العدد".

وحرص الفنان تامر عاشور على تحية جمهوره ومحبيه فور صعوده على المسرح، وأعرب عن سعادته للمشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدم باقة من أشهر أغانيه منها "حكايات، أيام، تيجي نتراهن" وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

وكشفت إدارة المهرجان عن ليلة إضافية للفنان تامر عاشور ضمن فعاليات المهرجان المقرر إقامتها غدًا السبت نظرًا للإقبال الكبير من قبل الجمهور ونفاد تذاكر حفله الأول بعد ساعات من طرحها.

وجاءت مشاركة الفنان تامر عاشور بديلًا للفنان أحمد سعد بسبب إصابته في عظام الفك وعدم قدرته على الغناء، لتعلن إدارة المهرجان عن اختيار الفنان تامر عاشور ليحل بديلًا للفنان أحمد سعد.

أقيم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر وسط حضور عدد كبير من ألمع وأبرز الموسيقيين والمطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير منهم تقديرًا لمشوارهم ومسيرتهم الموسيقية وهم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، الشاعر مأمون الشناوي، الفنان أحمد الحجار، الفنان محمد محسن، الفنان التونسي لطفي بوشناق.

يقام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 هذا العام في الفترة من 11-24 أكتوبر الجاري.

يذكر ان تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في دولة الكويت يوم 1 نوفمبر المقبل.

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