"Tvision" تطرح بوسترات منفردة لأبطال "الحريفة 2: الريمونتادا" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "Tvision" الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" الترويج للفيلم استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "Tvision" على "إنستجرام" عدد من البوسترات المنفردة لأبطال الجزء الثاني منهم الفنان الشاب سليم هاني، الفنان الشاب خالد الذهبي، والطفلة ريما مصطفى.

عرض فيلم "الحريفة" مطلع العام الجاري وانضم لقائمة أعلى عشر أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى الإيرادات خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي رياضي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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