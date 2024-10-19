خالد الصاوي يكشف لأول مرة عن سبب خلافه مع كريم عبد العزيز والسقا وتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان خالد الصاوي عن كواليس مرضه خلال الفترة الماضية، وعن خضوعه للعلاج في فيروس سي وتجربته القاسية في رحلة العلاج.

حل خالد الصاوي ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرق الصاوي خلال حديثه عن ما يؤرقه، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن حقيقة خلافه مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني قال: "أنا عمري في حياتي ما عملت الحركة دي وندمت جدًا بعد ما عملتها، وكنت في أحد اللقاءات الصحفية وأخدت راحتي وبعشم شديد عايز أبعت رسالة لكريم للسقا ولتامر حسني انه ماينفعش يا جماعة أقعد ادور عليكوا انتوا فين؟، افرض أنا عايزك أفرض أنا محتاج لك، وانا مش عايز حاجة من حد، والطريقة اللي أنا قولت بيها ده مكانتش تمام، وأنا كنت في حالة نفسية مش تمام وقتها، ومكانش صح اني أبقى متضايق عشان الضرايب حجزت على الفلوس بتاعتي ف أطلع غلي في صحابي، والموضوع كان عشم وعدى يعني".

مضيفًا: "وتامر حسني رد عليا وأحمد السقا كلمني وقابلت كريم في عزا، وأنا ماببعش بالساهل وأنا صاحبي مش بياع خالص، بس بتخانق كتير مع صحابي، وبعتبر الخناق واحدة من آليات الحياة في ناس بتتوتر اوي من الخناق، وكانوا بيقولولي بنحطك في سرير الأطفال وأنا مواليد 1963 وكانت السراير عارفة المباني القديمة كأنه عمارة ويقولولي كنت تطلع من السرير بغل كده لحد ما كسرت السرير وانت لسه شهور، وأي طفل كانوا بيحطوه جمبي بضربه".

يذكر أن خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024 منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "المداح 5" بطولة الفنان حمادة هلال.

اقرأ أيضا:

علي صبحي ينضم لأبطال الجزء الثاني من "أشغال شقة"

محمد سلام: "يحيى السنوار حي يرزق"