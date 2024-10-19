شكرا لقرائتكم خبر عن نظرات حب بين تامر عاشور وزوجته نانسى نور بحفله فى مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

طوال فترة وقوف النجم تامر عاشور، على المسرح وغنائه خلال حفلة المقام حاليا ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، وهو ينظر لزوجته الإعلامية نانسى نور التى تجلس فى الصف الأول وتدعمه وتصفق له بحماس بعد كل أغنية لتطمئنه، وهو يضحك لها طوال الوقت ودائما النظر لها ويستمد قوته منها.

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لـ تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية ، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقى الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقى العربية الـ32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.