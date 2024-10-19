شكرا لقرائتكم خبر عن تيجى نتراهن وأيام.. تامر عاشور يشعل مسرح الأوبرا بالموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم تامر عاشور وصلة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل الجمهور، أبرزها أغنية "تيجي نتراهن"، وسط تفاعل الجمهور وترديد الأغنية معه، وقدم بعدها أغنية "أيام"، مشيرا إلى أنها على اسم ابنته، وذلك خلال حفله المقام حاليا بـ دار الأوبرا المصرية في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ32.



النجم تامر عاشور خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية



تامر عاشور يطرب الجمهور خلال الحفل



تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية



جانب ن حفل تامر عاشور

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لـ تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقى الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.



جانب من حفل تامر عاشور مهرجان الموسيقى العربية



جانب من حفلات مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور



جانب ن حفل تامر عاشور



جمهور حفل تامر عاشور



حفلات مهرجان الموسيقى العربية تامر عاشور

مهرجان الموسيقي العربية الـ32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الإيقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.



تامر عاشور



جانب من حفلات مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور



حفل النجم تامر عاشور