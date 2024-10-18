إيمان عبد الغنى تجرى بروفة حفل مهرجان الموسيقى العربية بقيادة مصطفى حلمي

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القاهرة - سامية سيد - أجرت المطربة إيمان عبد الغني بروفة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بإحدى قاعات دار الأوبرا المصرية قبل حفلتها يوم 22 أكتوبر ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية.









يذكر أن قالت الفنانة إيمان عبد الغنى: بحب أنغام وشيرين عبد الوهاب، ومصر بها أصوات عظيمة، لافتة إلى أن أنغام بتلمس قلبى وبحبها من صغرى و"شنطة سفر" هى أغنية عمرى لأن والدتى كانت تسافر وأنا صغيرة فكنت أسمعها وكأنها لوالدتى، وتركت فيا أثر حتى الآن.

وأضافت إيمان عبد الغنى، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، بحب "ويجز" وعنده كلام وفكرة وبيقول حكاية، وخلال اللقاء غنت له "والله وقاعد بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول".

أكدت إيمان عبد الغنى، بكره المهرجانات "مش ذوقى"، وبنت الجيران أغنية حلوة"، وبحب صوت عمر كمال لأنه عنده إحساس وبعلق على أغانيه.