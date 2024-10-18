شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يضيء مسرح النافورة بأروع أعمال الطرب بمهرجان الموسيقى العربية.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يستمر مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر فى الكشف عن روائع التراث الغنائى حيث تشهد فعاليات الأربعاء 23 أكتوبر 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية.

ففى السابعة مساء يستقبل المسرح الكبير لأول مرة المسرحية الغنائية "الأوبريت" النادر "راحت عليك" لخالد الذكر سيد درويش من إخراج مهدى السيد ورؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبد المنعم المصرى، تصميم إضاءة ياسر شعلان، أداء الفنانين أحمد عفت، صابرين النجيلى، سمية وجدى، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهانى عبد الناصر وكورال صوت العاصمة.

الأوبريت تم إنتاجه عام 1920 وكتبه سيد درويش مستلهمًا عملاً بعنوان المغول العظيم للمؤلف الفرنسي أدموند أودران وعربه وكتب أشعاره أمين صدقى كما شارك المؤلف الموسيقى كامل الخلعى بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة على الكسار المسرحية وتدور أحداثه فى مقاطعة هندية عن حاوى من أصل مصرى تساعده ابنته فى العروض، ويقع فى غرامها كل من ولى عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها، لكن الفتاة ترفضه وتتوالى الأحداث.

وفى العاشرة مساء يحتضن مسرح النافورة حفلاً للنجم الكبير على الحجار بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصلاً للموهبة الاماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.

وفى الثامنة والنصف يقام على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية ) حفلاً للفنان أحمد جمال بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام و يسبقه فاصلا لنجوم الموسيقى العربية بالأوبرا يمنى حسن، مصطفى سعد، ألاء أيوب، ياسر سعيد.

كما يواصل مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى سامح صابر القاء الضوء على روائع زمن الفن الجميل من خلال فقرة فنية تبدأ فى السابعة مساء على المسرح الخارجى.

