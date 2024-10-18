شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تكشف عن التغييرات التي تعرضت لها بعد الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نسمة محجوب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عما تغير في حياتها بعد زواجها وإنجابها، حيث صرحت قائلة: "أول حاجة تغيرت فيا هي استقلاليتى، والأولوية في الاختيارات بقت دايمًا مش ليا، ودايمًا بفكر تأثيرها عليهم قبل عليا".

وتابعت محجوب: "أطفالى مش شبهى أنا وزوجى، هما في الحقيقة شبه أجدادهم، ابني شبه مامتي وخلاني، وبنتي شبه حماتي، فأنا وباباهم مظلومين في المعادلة".

فى سياق متصل قدمت المطربة نسمة محجوب ليلة طربية خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلالها عددا من أغانيها منها "هتقولى إيه وكل شمس ليها ظل ومستغربة والوقت يعدى"، كما غنت باللغة الإنجليزية، وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية ألف ليلة وليلة وللراحلة وردة أغنية بتونس بيك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت نسمة محجوب أغنية عابر سبيل، وقالت أنا حابة أغني الأغنية دي النهارده، لأن في عز اللي بتمر به الشعوب العربية، كل واحد قادر يعبر بطريقته الخاصة، وأنا بعبر بالأغنية دي.

وحرصت المطربة نسمة محجوب خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية على تقديم ميدلي لأغاني فيروز منها سهرالليالي ونسم علينا الهوى، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنت اعتزلت الغرام لماجدة الرومي، وبدأت حفلها بأغنية يا محروسة.