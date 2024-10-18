المايسترو سعيد كمال يقود حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية

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القاهرة - سامية سيد - يقود المايسترو سعيد كمال، حفل النجم تامر عاشور، المقرر إقامته الليلة بمهرجان الموسيقى العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ32، بمشاركة صوليست (تشيلو) الفنان يحيى مهدى، صوليست (عود) الفنان، حازم شاهين، صوليست (كمان) الفنان سعيد كمال.

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لتامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقي الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو امير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الارتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.