شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال سعيد وهاجر عفيفي شقيقا صبا مبارك فى مسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

يجسد الفنانان أحمد جمال سعيد وهاجر عفيفى النجمة صبا مبارك في دور أرملة ضمن أحداث مسلسل وتر حساس الذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة تمهيدًا لعرضه على قناة ON بدءّ من يوم 27 من شهر أكتوبر الجارى ضمن أعمال موسم الشتاء على قنوات المتحدة، حيث تجسد صبا دور دكتورة تجميل يتوفى زوجها في الحلقات الأولى خلال حادث سير وتدخل فى علاقة حب شائكة مع محمد علاء زوج صديقتها وابنة خالتها إنجى المقدم.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد هو مشاركته في مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر عفيفى مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع والذى تم عرضه فى أكتوبر الماضى وشارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد و تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

