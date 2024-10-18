شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة ليام باين.. تجادل مع امرأة وعرض مساعدتها بـ20 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الممثل ليام باين، تمت مشاهدته وهو يتجادل مع امرأة بشأن المال في بهو فندقه قبل ساعات قليلة من وفاته إثر سقوطه من شرفة في بوينس آيرس، بحسب ما زعم أحد نزلاء الفندق.



ليام باين

وسقط المغني السابق لفريق وان دايركشن، البالغ من العمر 31 عاما، من ارتفاع 45 قدمًا من الطابق الثالث إلى ساحة فندق كاسا سور في العاصمة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، ما أثار موجة من الحزن في جميع أنحاء العالم، وفي أعقاب المأساة، شارك نزلاء الفندق ذكرياتهم المروعة عن اللحظات التي سبقت وفاته، بما في ذلك سماع أصوات عنيفة وصراخ.

وقال أحد الضيوف إن باين قد أدلى باعتراف صادم قبل دقائق فقط من سقوطه إلى حتفه، حيث قال: "كنت في فرقة غنائية، ولهذا السبب أنا في حالة سيئة للغاية".



الممثل ليام باين

وكان مايكل فليشمان، من الولايات المتحدة، يقيم أيضًا في الفندق الفاخر، ويقول إنه قبل ثلاث ساعات فقط من وفاة باين، بدا المغني "متوحشًا بعض الشيء"، وذلك عندما كان يتجادل مع امرأة - لم يكشف عن اسمها - بشأن المال، قائلا إن نجم فرقة البوب السابق ظل يكرر على المرأة: "سأعطيك 20 ألف دولار فقط لأنني قادر على ذلك، لدى 55 مليون دولار وأحب مساعدة الناس".

وذكرت الصحيفة اليريطانية، أن المرأة تحدثت باللغة الإسبانية خلال "الموقف المتوتر للغاية"، حيث قام مدير الفندق بترجمة المحادثة إلى باين في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.