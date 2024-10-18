شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل: انجذبت لمسلسل تيتا زوزو منذ قراءته في المرة الأولى لأن شخصياته حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المخرجة شيرين عادل خلال لقائها بندوة تكريم مسلسل تيتا زوزو بتليفزيون الخليج 365 عن أن المسلسل جذبها منذ اللحظة الأولى التي قرأت فيها النص وقالت: سبب انجذابي لأن المؤلف محمد عبد العزيز كتبه بأسلوب واقعي، والشخصيات فيه حقيقية إلى درجة أن أي شخص سيشاهد المسلسل سيجد شخصيته أو شخصية لشخص يعرفه داخله، وبعد ذلك قمنا باختيار الممثلين، وكانت تلك مرحلة صعبة لأن كل شخصية كانت تحمل تحديًا أو مشكلة معينة، بدأت بالبحث وكنت حريصة على الابتعاد عن القوالب النمطية الذي عرف بها الممثل.

وتابعت عادل: على سبيل المثال عندما تحدثت مع نور محمود عن الشخصية، قال لي: "لم أقم بهذا النوع من الأدوار من قبل"، وكان قلقًا جدًا من الدور، أما بالنسبة للأطفال الصغار، فكان تحديًا كبيرًا أيضًا وقمت بعمل اختبارات أداء لجميع الأدوار، والحمد لله كانت جميع الشخصيات في أماكنها الصحيحة.

‎مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها