شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينعي الشاعر أحمد علي موسى: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الهضبة عمرو دياب على نعى الشاعر أحمد علي موسى الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "خالص عزائي في وفاة الشاعر أحمد علي موسى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



عمرو دياب

وحرص عدد من الفنانين والموسيقيين على حضور جنازة الشاعر الراحل أحمد علي موسي، حيث شيعت منذ قليل من مسجد السيدة نفيسة، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة، منهم الفنان رامي صبرى والملحن عمرو مصطفي، والملحن محمد عبد المنعم.

يذكر أن أبرز أعمال الشاعر الراحل، هي: أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب وأغنية غمضت عينى لرامى صبرى، وأغنية "عاشق سحر عينيك" لفارس، وأغنية جات تصالحني لمصطفى قمر، وأغنية يا دايرة لعمرو مصطفى، وأغنية من أول عمرى لفضل شاكر وأغنية بناء على رغباتك لأصالة.

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير".