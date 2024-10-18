شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري ورامي صبري وعمرو مصطفى ينعون الشاعر أحمد على موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الشاعر أحمد علي موسى، وبعد رحيله حرص عدد من الفنانين والشعراء والملحنين على نعيه، والدعاء له، وتقديم المواساة والعزاء إلى أسرته.

ونشر النجم حميد الشاعري صورة للشاعر الراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "توفى إلى رحمة الله شاعر الأحساس والضلع التالت في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى ، أدعو الله الكريم إن يغفر له ويسكنه فسيح جناته".

بينما كتب النجم رامي صبري عبر حسابه على "فيس بوك": "لا حول ولا قوة الا بالله وفاة الشاعر محمد على موسى اللهم له وارحمه واجعله من أهل الفردوس".

وكتب الملحن عمرو مصطفى: "يا حبيبي يا ابني واخويا وبدايه الرحله هتوحشني قوي ان لله وان اليه راجعون، الدعاء وقراءه الفاتحه فضلا وليس امراً في رحيل الشاعر الكبير أحمد علي موسي".

ومن أبرز أعمال الشاعر الراحل أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب وأغنية غمضت عينى لرامى صبرى، وأغنية "عاشق سحر عينيك" لفارس، وأغنية جات تصالحني لمصطفى قمر، وأغنية يا دايرة لعمرو مصطفى، وأغنية من أول عمرى لفضل شاكر وأغنية بناء على رغباتك لأصالة.

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير".



رامي صبري



حميد الشاعري