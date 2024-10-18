شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشاعر أحمد على موسى تستقبل عزاءه غدًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الشاعر أحمد علي موسى، مؤلف أغنية تملى معاك للهضبة عمرو دياب، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر إقامة عزائه غدًا السبت في قاعة "الكريم"، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الشاعر صلاح عطية أعلن عن وفاته على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه".

ومن أبرز أعمال الشاعر الراحل أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب وأغنية غمضت عينى لرامى صبرى، وأغنية "عاشق سحر عينيك" لفارس، وأغنية جات تصالحني لمصطفى قمر، وأغنية يا دايرة لعمرو مصطفى، وأغنية من أول عمرى لفضل شاكر وأغنية بناء على رغباتك لأصالة.

وكتب الشاعر خالد تاج الدين عبر حسابه على فيس بوك: "لا إله إلا الله صديقي العزيز الشاعر أحمد علي موسى في ذمة الله، وقال الشاعر صلاح عطية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك: البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه.

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير".