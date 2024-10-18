أحدث جلسة تصوير لـ درة بالكويت.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة درة، أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر السوشيال ميديا، وذلك خلال تواجدها في الكويت.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "احلويتي أكتر" ، "زي القمر" ، "قمر ما شاء الله"، "أحلى وأشيك واحدة" ، "الملكة" ، "العسل".

وتنتظر الفنانة درة عرض أحدث أعمالها التلفزيونية هذا العام بعنوان "الذئب" بطولة الفنان هاني سلامة والمقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، درة انتهت مؤخرًا من إخراج أول أفلامها وهو الفيلم الوثائقي "وين صرنا" عن حياة أسرة فلسطينية من غزة، ومن المقرر مشاركته بعدد من المحافل السينمائية العالمية.

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