فن ومشاهير

هدى المفتي تنشر صورا وهي حامل في "مطعم الحبايب".. والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها وهي "حامل" من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "مطعم الحبايب".

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مطعم الحبايب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أفرح بيكي يا رب" ، "يا وديدة" ، "عسل يا فنانة" ، "أغيب حلقة أرجع ألاقيكي حامل؟!"، "أحلى وديدة" ، "أحلى حامل".

يذكر أن، مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري، وآخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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