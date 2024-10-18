سلمى أبو ضيف تنشر صورا مع أصدقائها.. والجمهور: "شكلها متغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورا لها مع عائلتها وأصدقائها، وحرصت خلال الصور على إبراز حملها.

ونشرت سلمى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الإعلانات والزهور والأصدقاء والعائلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "سلمى عندك روح كتير حلوة ونظيفة " ، "ربنا يديم عليكي حب العيلة" ، "شكلها متغير أوي" ، "الله يسعدكم" ، "تستاهلي الفرحة".

وكانت سلمى أبو ضيف، استعرضت مؤخرا حملها الأول في أحدث ظهور لها بمدينة باريس الفرنسية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تضع يدها على جنينها، وعلقت: "يشبه السكر".

يذكر أن، الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

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