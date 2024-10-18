شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال الشاعر الراحل أحمد على موسى.. تملى معاك وغمضت عيني أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الشاعر أحمد على موسى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وخيم الحزن على الوسط الفني لرحيله المفاجئ، وكتب أحمد علي موسى أكثر من أغنية حققت نجاحًا كبيرًا.

أبرز أعمال أحمد على موسى

ومن أبرز أعماله، أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب وأغنية غمضت عينى لرامى صبرى، وأغنية "عاشق سحر عينيك" لفارس، وأغنية جات تصالحني لمصطفى قمر، وأغنية يا دايرة لعمرو مصطفى، وأغنية من أول عمرى لفضل شاكر وأغنية بناء على رغباتك لأصالة.

وكتب الشاعر خالد تاج الدين عبر حسابه على فيس بوك: "لا إله إلا الله صديقي العزيز الشاعر أحمد علي موسى في ذمة الله، وقال الشاعر صلاح عطية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك: البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه.

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير".