شكرا لقرائتكم خبر عن والد بوراك يحتفى بكريم عبد العزيز وياسمين صبرى خلال تصوير فيلمهما بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم كريم عبد العزيز أثناء بدء تصوير فيلمه الجديد "الأرض السوداء" في تركيا، وتحديداً داخل أحد المطاعم التركية التي حرصت بدورها على الاحتفاء بالنجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري التي تقدم دور البطولة النسائية أمامه، وذلك عبر نشر صورهما مع مالك المطعم ومعهما لافتتين كلاً منهما عليها اسم النجمين.

جدير بالذكر أن المطعم يعد من أهم المطاعم والوجهات السياحية فى تركيا إذ يملكه والد الشيف بوراك، والذى استقبل النجمين المصريين بصورة خاصة وحرص على نشر صورهما عبر حساب المطعم على وسائل السوشيال ميديا.

فيلم كريم عبد العزيز وياسمين صبري يحمل اسم "الأرض السوداء"، كما يشارك فيه الفنان إياد نصار وأحمد غزى ومريم محمود الجندى، من إخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول "يوسف" ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار.



كريم عبد العزيز ومالك المطعم

هذا ويكرر كريم عبد العزيز تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سوياً فيلم بيت الروبى الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمعه مع بيتر ميمي بعد عملهما في 3 مسلسلات أيضاً هي الاختيار الجزء الأول والثاني والحشاشين.



ياسمين صبري

فيلم بيت الروبى آخر أعمال كريم عبد العزيز فى السينما وشارك فى بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.