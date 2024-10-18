شيرين عبدالوهاب ترد على جدل لقب"صوت مصر": "اسمي لوحده لقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب، رسالة حب وامتنان إلى جمهورها، عبرت فيها عن شكرها العميق لدعمهم وحبهم لها وأنهم شركاء حقيقيون في نجاحها، معربة عن سعادتها الغامرة بردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد.

وأكدت "شيرين" خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، أن تركيزها حاليا منصب على فنها وإبداعها، كما طمأنت جمهورها على حالتها صحتها، وكشفت أن إيهاب يحيي هو مدير أعمالها الحالي.

وبشأن إطلاق البعض لقب "صوت مصر" عليها، قالت: "مش بحب الألقاب خالص، أكيد كلنا نحب اسمنا يبقى جنب اسم بلدنا لكن أنا اسمي لوحده لقب".

ووصفت "شيرين" ألبومها الجديد، بأنه من أصعب وأهم التجارب في حياتها الفنية، ووجهت الشكر لجميع المشاركين في نجاحه من فنانين وشعراء وملحنين وموزعين.

كما أكدت أنها حاليا في إجازة فنية احتفالا بنجاح ألبومها الجديد وأنها تستعد خلال الفترة المقبلة لباقة قوية من الحفلات الغنائية في كافة أرجاء الوطن العربي.

يذكر أن، آخر أعمال شيرين عبدالوهاب أغنية "ابتسمت" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

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