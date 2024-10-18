شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق يشيد بقطاع الأخبار بالمتحدة في تغطية اغتيال السنوار: شكرًا على المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة، بعد التزامهم بالمعايير المهنية، في تغطية اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يحيى السنوار.

وكتب أحمد فايق عبر حسابه على "فيس بوك": "شكرًا لقطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة، شكرًا للقاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز، شكرًا على الالتزام بالمواثيق المهنية والأخلاقية وعدم نشر صور وفيديوهات جثة السنوار".

وتابع: "وهو الفخ الذي نصبته قنوات الإعلام العبرية، وتناقلت عنها وسائل إعلام عالمية ضد كل المواثيق المهنية والأخلاقية بنشر وعرض صور وفيديوهات للجثمان بشكل بشع ومبالغ فيه"، ليرد عليه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، قائلاً: "شكرا أ. أحمد".



أحمد فايق

وكانت اللحظات الأخيرة من حياة يحيى السنوار، شهدت أحداثًا دراماتيكية صورتها مسيرة إسرائيلية، أثناء إصابته داخل منزل في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال، منذ أكتوبر العام الماضي.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو زعم أنه لحظة تفقد يحيى السنوار بطائرة مسيرة، وهو يجلس على كرسي وملثم الوجه، ومصاب، ويحاول أن يدمر المسيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المواجهة التي تم فيها تصفية زعيم حماس يحيى السنوار، كانت جزءًا من نشاط الجيش الإسرائيلي المستمر لتحديد وتدمير الأنفاق في رفح، وقد قُتل السنوار نتيجة انهيار المباني عليه وشظايا سلاحين "قذائف دبابة ميركافا مارك 4 من اللواء 460 وصاروخ ماتادور من تصنيع رافائيل".

ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، الليلة الماضية عن تسجيل للسنوار، كما يظهر من الطائرة بدون طيار التي تم إرسالها لتفتيش المبنى الذي كان فيه، حيث شوهد زعيم حماس جالسًا ملثمًا ويشعر بالغضب في زاوية الغرفة ممسكًا بعصا يحاول رميها على الطائرة بدون طيار لإسقاطها.