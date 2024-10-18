شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يتحدث عن النبي محمد ويقدم نصائح ذهبية للشباب.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم العالمي فان دام حالة من الحزن بعد رحيل والدته منذ 5 أيام، ولذلك فإن عيد ميلاده هذا العام ليس له طعماً بعد فقدان والدته خاصة أنه كان ألغى ارتباطاته للجلوس معها بعد تدهور حالتها الصحية، ولكن شاء القدر بأن ترحل عن عالمنا ليعيش فان دام في حالة حزن بعد رحيلها.

ويعد النجم فان دام هو أحد أهم نجوم الأكشن في العالم وهو ما ظهر من خلال أفلامه الناجحة والتي صنعت نجوميته حول ونال عنها العديد من الجوائز ومن بين هذه الأفلام Double Impact وKickboxer وThe Expendables 2 وSudden Death وHard Target وTimecop وUniversal Soldier وBloodsport، وغيرها من الأعمال المتميزة.

النجم العالمي فان دام لم تكن ثقافته داخل بلاده فقط فكان مطلع على الكثير من الأشياء ويرتبط ارتباط كبير بالعالم العربى أيضاً وهو ما ظهر خلال حلوله ضيفاً في إحد اللقاءات التليفزيونية والتي تحدث فيها بشكل غير مباشر عن المسلمين وعن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث جاء السؤال عن نصائحه لاهتمام الشباب بأنفسهم والرياضة والنظام الغذائي الذى يتبعه.

وقدم فان دام نصيحة للشباب الذي يحب ممارسة التمارين الرياضية ويستخدم بعض العقاقير الكيميائية، قائلا: "تلك المنشطات والعقاقير تضر بصحة الشباب وتسبب الفشل الكلوي وتضر الكبد، وعليهم اتباع أنظمة غذائية صحية، وألا يكثروا من تناول اللحوم".

وتابع فان دام: "يجب عليهم اتباع أنظمة غذائية صحية وتناول الطعام والنوم جيدا، إضافة إلى القراءة وتناول الفيتامينات الملائمة لكل جسم حسب فصيلة الدم.

وفاجأ الممثل العالمي فان دام خلال حديثه عن الرسول قائلا: "كان النبي محمد على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد، لذا انظروا إلى الطعام في الماضي، فستجدون كل شيء مفيدا، اذهبوا وأقرأوا أكثر عن الموضوع وستجد الكثير من الأشياء الجيدة لدي المسلمين".