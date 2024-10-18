شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: شرف ووسام لي اختياري للغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نسمة محجوب عن إحساسها بالفخر بالغناء أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار، في أحد الاحتفالات الخاصة بالمرأة، وصرحت في تصريحات خاصة لليوم السابع قائلة:" حسيت بالفخر والاعتزاز بالغناء أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار".

وتابعت محجوب قائلة:"وكانت حاجة كبيرة جدا أنهم بيكلمونى، وبحس أنه شرف ووسام بالنسبة لي أنه يتم اختيارى للغناء في الحفلات الكبيرة اللى فيها سيادة الرئيس، وفعلا بتبقى حاجة جميلة جدا لما بتجيلى"

فى نفس السياق قدمت المطربة نسمة محجوب ليلة طربية خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلالها عددا من أغانيها منها "هتقولى إيه وكل شمس ليها ظل ومستغربة والوقت يعدى"، كما غنت باللغة الإنجليزية، وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية ألف ليلة وليلة وللراحلة وردة أغنية بتونس بيك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت نسمة محجوب أغنية عابر سبيل، وقالت أنا حابة أغني الأغنية دي النهارده، لأن في عز اللي بتمر به الشعوب العربية، كل واحد قادر يعبر بطريقته الخاصة، وأنا بعبر بالأغنية دي.

وحرصت المطربة نسمة محجوب خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية على تقديم ميدلي لأغاني فيروز منها سهرالليالي ونسم علينا الهوى، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنت اعتزلت الغرام لماجدة الرومي، وبدأت حفلها بأغنية يا محروسة.