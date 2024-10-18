شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ومدحت صالح نجما الليلة الثامنة بمهرجان الموسيقي العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الجمعة الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويديره الدكتور خالد داغر، بخمس حفلات بمسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

حيث يطل الفنان تامر عاشور على جمهور المهرجان لأول مرة، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو سعيد كمال على مسرح النافورة، ويسبقه فاصلاً للعزف المنفرد للفنانين يحيى مهدي (تشيللو)، حازم شاهين (عود)، على خفاجي (بيانو)، وسعيد كمال (كمان).

أما مسرح الجمهورية، ستقام ليلة يمنية يحييها الفنان الكبير أحمد فتحي، بينما يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية فرقة تراث سيد درويش بقيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش.

وتمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، حيث يقام حفل للنجم الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، يسبقه فقرة للعزف على البيانو للموسيقار للفنان عمرو سليم.

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلاً للفنان سعيد عثمان بمصاحبة فرقته "شموع"، وعلى الساحة الخارجية بدار الأوبرا، ستُقدم فقرات غنائية في السابعة مساءً لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر.

كما تتواصل في الواحدة ظهرًا بالمسرح الصغير مسابقة رتيبة الحفني للغناء العربي للأطفال.