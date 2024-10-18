شيرين عبد الوهاب تغلق باب النزاع على لقب صوت مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - رفضت الفنانة شيرين عبدالوهاب الدخول مجددا في صراع على لقب "صوت مصر"، مؤكدة أن لقبها المفضل هو اسمها، والمهم ما تقدمه من فن ومحتوى.

أضافت شيرين عبدالوهاب خلال حوار مباشر مع جمهورها عبر تطبيق «تيك توك» فجر اليوم الجمعة: أنا مش بحب الألقاب خالص أكيد كلنا نحب اسمنا يبقى جنب اسم بلدنا لكن انا لقبي هو اسمي ومتشغلوش بالكم بمين الأول ومين تاني وشغلي وفني هو اللي بيشغلني أكتر من الحاجات دي بكتير.

@a4fara بنحبك لاخر النفس@Sherine Abdelwahab #شيرين_عبد_الوهاب #شيرين_صوت_مصر #شيرين_الحب #tiktok #عودتني_الدنيا #لازم_اعيش #sherine الصوت الأصلي - a4fara

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن سبب طرحها أغنيات ألبومها الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملمحة لوجود مؤامرة كبرى استهدفت منعها من العودة إلى الغناء وقالت: أنها كانت في تحد لطرح هذا الألبوم بسبب وجود اتفاقية على عدم طرحها أغاني جديدة.

شيرين عبدالوهاب: الألبوم الأخير كان تحدي

وتابعت شيرين عبدالوهاب: أنا لما حسيت إن الدنيا بتسود خالص وإن فيه إتفاقية كبيرة إني مانزلش أغاني عملت التحدي ده وكان نيتي إن ربنا يساعدني وربنا كرمني كرم أكتر من اللي أنا استاهله بيكم وأنتم ساعدتوني جدا وكفيتوا ووفيتوا».

@sherine جالي وعليه اترسمت قولتله أنت قويت زمان وأديك راجعلي وانهزمت #ابتسمت #شيرين_عبدالوهاب #sherineabdelwahab #شيرين #نساي #اللي_يقابل_حبيبي #زمان #عسل_حياتي_شيرين #مازال_عالبال_شيرين الصوت الأصلي - Sherine Abdelwahab

وسأل جمهور شيرين عبدالوهاب عن اسم ألبومها الجديد فقالت إنها لم تختار له اسم ويمكنهما الاختيار معًا فطرح عليها الجمهور العديد من الأسماء منها اسم «البوتجاز» في إشارة إلى تصريحها بأنها ستطرح أغانيها حتى إذا لو على «البوتاجاز» وردت عليهم قائلة: «معنديش أي مانع اسمي الألبوم البوتاجاز.. مش إحنا اخترعنا البوتاجاز؟ خلاص نسميه البوتاجاز».

وطرحت شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الخميس أحدث أغنياتها بعنوان «ابتسمت» وأكدت أنها الأغنية الأخيرة من ألبومها الجديد الذي تضمن 8 أغنيات.

وقالت شيرين عبر حسابها على منصة X: النهاردة كان آخر أغانى الالبوم، حابة نتكلم ونحكي كتير عن التجربة دى مع بعض عشان كدة هكون معاكم انهاردة الساعة 2 صباحاً بتوقيت مصر لايف على التيك توك.

أغنية «ابتسمت»، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

كلمات أغنية "ابتسمت"

ابتسمت

جالي وعليه اترسمت

قولتله أنت قويت زمان

وأديك راجعلي وانهزمت

يمكنكم قراءة: كيف تحدت شيرين عبد الوهاب الظروف في أغانيها؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».