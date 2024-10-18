شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عيسى يقابل ريهام حجاج للمرة الثالثة في رمضان 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نبيل عيسى لـ ”الخليج 365” إنه تعاقد مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل كنترول بطولة النجمة ريهام حجاج، من تأليف ايمن سلامة، وإخراج أحمد صالح، مشيراً إلى أن دوره في أحداث العمل مختلف عن الأدوار التي قدمها من قبل، لافتاً إلى إنه يحب العمل مع ريهام حجاج، حيث تعاون معها في أعمال سابقة، وأيمن سلامة المؤلف الذى يعتبره من المؤلفين الذين لديهم رؤية درامية مميزة .

ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الجديد كنترول في 15 حلقة، وهى المرة الأولى التي تقدم فيها ريهام مسلسلا دراميا ذات الـ 15 حلقة، وتتناول عدة قضايا بمسلسها الجديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى الممثلين الفترة المقبلة، وبدء التصوير أواخر منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير .



ريهام ونبيل



وتعاون نبيل عيسى مع ريهام في مسلسلين وهم مسلسل لما كنا صغيرين وعرض في رمضان 2020، وشارك في بطولة المسلسل كلا من محمود حميدة وخالد النبوى وعدد كبير من الفنانين، تـأليف امين سلامة، وإخراج محمد على.

كما شارك مع ريهام حجاج في بطولة مسلسل جميلة والذى عرض رمضلا قبل الماضى وشارك في بطولة المسلسل كل امن سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد وفيق، وآخرون، تأليف ايمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.