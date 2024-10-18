ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية آمال ماهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها.

وتألقت آمال ماهر بالصور بإطلالة رائعة بالأسود، اذ ارتدت بدلة أنيقة مؤلفة من قطعتين، من تصميم دار "Alexander McQUen".

تألف الطقم من جاكيت قصيرة، بكمين طويلين، والجاكيت مزينة بالكريستالات من الجهة اليسرى من الكتف حتى الصدر، ويبلغ سعر الجاكيت 2897 دولار.

ونسقت آمال ماهر الجاكيت مع بنطلون باللون الأسود من الدار نفسها، جاء بقصة طويلة وواسعة من الأسفل، ويصل سعره إلى الـ 3784 دولار، كما حددت خصرها بفيونكة كبيرة.

ومن الناحية الجمالية، تركت آمال شعرها منسدلاً على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر تلفت الأنظار بإطلالة بالأسود.. وسعر ما ارتدته آلاف الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.