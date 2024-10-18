دينا عن تعدد زيجاتها: "مش أكتر من تحية كاريوكا واتجوزت كتير عشان مصاحبتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، على سؤال أحد متابعيها حول عدد زيجاتها وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت دينا، مقطع فيديو من برنامجها "اسمع من دينا" الذي يعرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت خلاله وهي ترد على سؤال يتم تداوله من قبل جمهورها ومتابعيها حول عدد زيجاتها.

وعلقت دينا على السؤال: "دايمًا بيقولوا السؤال ده ومش فاهماهم أوي، دينا انتي اتجوزتي كام مرة؟، أحيانًا في برامج كتير لما بيقولولي السؤال ده ببقى متلخبطة وبقول والله ما أنا فاكرة، وفعلا ساعتها ماببقاش فاكرة برضوا دماغي مش دفتر يعني، أنا إتجوزت كتير بس مش أكتر من تحية كاريوكا هي اتجوزت 13 مرة، أنا اتجوزت 9 بس والله أقل منها بكتير".

واستكملت: "بس أنا لسه ناوية لسة مش عارفة هيبقوا كام مرة، أنا بعتقد أن الجواز هتكلم جد بقى كفاية هزار، أنا اتجوزت كتير لأني ماصحبتش مابصاحبش بتجوز يمكن لو كنت بصاحب كنت اتجوزت مرتين في حياتي أو مرة بس أنا مش بصاحب أنا بتجوز ولما بعرف حد ويبقى قريب مني بتجوزه وأنا بشوف أن العلاقات بين الراجل والست علاقات بتنتهي بجواز".

وأضافت دينا: "لو ما انتهتش بجواز يبقى تنتهى، يعني لو ابتديت علاقة وحسيت أن اللي قدامي بيلعب ومش هيتجوز بلغيها أكيد، وكان في حياتي ناس كتير بتعاكس وتبصبص وحتى لو عجبوني ومش داخل جد يبقى باي باي، ممكن ساعتها قلبي يتوجع شوية ممكن أبقى متضايقة بس أنا بالنسبة لي نهاية العلاقة بين الراجل والست هي الجواز".

وكانت آخر مشاركات دينا بفيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن، دينا تشارك بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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